FdI smaschera i finti alleati | no di Pd e Lega all’emendamento che fa slittare il coprifuoco alle 24

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 5 maggio 2021) “Vergognoso! Al Senato bocciato emendamento di Fratelli d’Italia al decreto Covid per posticipare almenoore 24 il. Ancora una volta la maggioranza in Parlamento sostiene le misure liberticide e anticostituzionali del governo. Fratelli d’Italia non si piegherà mai a questa pericolosa deriva autoritaria che colpisce senza motivo le attività produttive e i cittadini”. E’ furiosa, su Facebook, Giorgia Meloni, il presidente di Fratelli d’Italia, nel giorno in cui il presidente della conferenza delle Regioni, il leghista Fedriga, aveva chiesto di non fossilizzarsi su uno spostamento delma chiedeva comunque di limitarlo d23, Salvini non si unisce al voto del suoato di centrodestra per non irritare il governo che sostiene. “Le Regioni hanno proposto di ampliare ...