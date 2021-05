Fdi | a infermieri Sant’Andrea vanno riconosciuti straordinari

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma – “Desta sconcerto la decisione unilaterale della Azienda Ospedaliera – Universitaria, di non corrispondere gli emolumenti per gliprestati dalle varie professionalita’ del comparto sanitario durante l’anno 2020.” “E’ con un accordo disatteso che si ripagano i sacrifici di donne e uomini del personale ospedaliero, in particolare gli, che pur di salvare piu’ vite possibili, si sono resi disponibili a svolgere turni di lavoro disumani, esposti al rischio di contrarre il Covid 19.” “Inaccettabile poi che la disposizione non sia stata preannunciata alle sigle sindacali e bene ha fatto il Nursind provinciale di Roma a richiedere il ritiro in autotutela.” “Al danno economico si aggiunge anche la beffa della motivazione fornita ai lavoratori e cioe’ il completo utilizzo del relativo ‘Fondo condizioni ...