(Di mercoledì 5 maggio 2021) Pur di attaccare la presidente del Senato, Elisabetta, il Fatto quotidiano non guarda in faccia nessuno, non si ferma nedinanzi a un. Oltre ogni decenza, il quotidiano diretto da Marco, si è posto un nuovo nemico da affondare con ogni mezzo: la presidente del Senato. Da attaccare a testa bassa per la faccenda dell’uso dei voli di Stato da parte della seconda carica dello Stato. Dopo B. e l’Innominabile ora il quotidiano gettasu quella che definisce “Queen Elisabeth”. L’uso dei suoi familiari è abominevole. Infatti nella pagiona intera dedicata allaha pubblicato una foto presa da un sito spagnolo che ritrae Alvisein compagnia di una donna. A cosa si riduce il Fatto… “Il Fatto” dii ...

Davide : Su un neonato canale YouTube è comparso La storia di Regeni, fantomatico “documentario” egiziano che getta fango su… - SecolodItalia1 : Fango sulla Casellati: Travaglio usa anche il gossip sul figlio pur di attaccarla - MarcoZH11 : RT @MarcoZH11: Suma che fa l‘offeso per le reazioni degli interisti... Con che faccia poi, loro sono mesi che buttano fango addosso sulla… - PeterEskandar : @soniabetz1 @LucaBizzarri questi stanno facendo distrazione di massa buttando fango sulla Sig.ra che ha registrato… - ABisciotti : @OGiannino Mi sembra veramente al limite dell'indecenza far pensare che Davigo abbia potuto condividere con la segr… -

Ultime Notizie dalla rete : Fango sulla

Fnsi

...di Geofisica e Vulcanologia ha informato che si è trattato di un sisma di magnitudo 2.0scala ...divieto di avvicinarsi alle aree di emissione di fluidi di per il pericolo di emissioni diad ...Pensate che vi siano indaginiloggia massonica segreta ed eversiva? No, gli unici indagati ... tutte campagne dimosse dagli organi di stampa dei 'Poteri forti' che vogliono condizionare l'...Nokian alza il velo sui nuovi pneumatici all-season ed invernali per furgoni, successori del Nokian Weatherproof C e del Nokian WR C3. (ANSA) ...Il fango salta via a grumi scuri. Il campo è una distesa paludosa nella quale l'erba affiora in piccoli ciuffi malinconici lontano dal centro della lotta.