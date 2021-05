Famiglia Ciontoli, la giornata più dura. La mamma di Martina sviene (Di mercoledì 5 maggio 2021) In un’intervista Antonio Ciontoli, condannato a 14 anni di carcere per omicidio volontario, protesta per una sentenza che a sua detta non è giusta né equa. “Io penso che questa sia una giustizia sommaria, su cui ha pesato la pressione mediatica”, con queste parole Antonio Ciontoli, condannato a 14 anni di carcere dalla sentenza emessa per L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 5 maggio 2021) In un’intervista Antonio, condannato a 14 anni di carcere per omicidio volontario, protesta per una sentenza che a sua detta non è giusta né equa. “Io penso che questa sia una giustizia sommaria, su cui ha pesato la pressione mediatica”, con queste parole Antonio, condannato a 14 anni di carcere dalla sentenza emessa per L'articolo proviene da Leggilo.org.

matteosalvinimi : ??Il mio abbraccio di vicinanza alla famiglia #Vannini, soddisfazione perché oggi è stata fatta giustizia per Marco. - Agenzia_Ansa : Stasera la famiglia Ciontoli si costituirà in carcere. Lo riferisce l'avvocato Gian Domenico Caiazza, uno dei difen… - PaolaTavernaM5S : Sono stati anni terribili quelli vissuti dalla famiglia di Marco #Vannini, ucciso a casa della sua fidanzata 6 anni… - LaStampa : Omicidio Vannini, prima notte in cella per la famiglia Ciontoli - messveneto : Omicidio Vannini, prima notte in cella per la famiglia Ciontoli: Il padre chiede di andare in cella con il figlio,… -