Facebook conferma il bando di Trump Il tycoon sfida il social e lancia la sua piattaforma | “La pagheranno”

(Di mercoledì 5 maggio 2021) È statoto ildi Donaldda: a deciderlo è stato il comitato di supervisione delnetwork, che tuttavia ha criticato la natura permanente del divieto, che va oltre il perimetro delle normali sanzioni di. Il “Oversight board” è un gruppo esterno alla società, composto di esperti indipendenti e voluto dal fondatore Mark Zuckerberg per riesaminare le scelte di policy più spinose. Laora avrà sei mesi di tempo per rispondere. Immediata la reazione dell’ex presidente Usa, che era stato bandito “a tempo indefinito” 4 mesi fa dopo aver incitato i suoi fan ad assaltare il Congresso: “È una vergogna,“, commenta oggiin un comunicato, sottolineando ...

TgLa7 : Il comitato di Facebook conferma il bando di Trump - MediasetTgcom24 : Trump, il comitato di Facebook conferma il bando dal social network #donaldtrump - RaiNews : La decisione del #Facebook oversight board: l'account di #Trump resta oscurato - DReqvenge2020 : RT @DSant65: #Trump, il comitato di #Facebook conferma il bando dal social network | Lui: 'E' una vergogna, la pagheranno cara' https://t.c… - VCountry3 : RT @DSant65: #Trump, il comitato di #Facebook conferma il bando dal social network | Lui: 'E' una vergogna, la pagheranno cara' https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook conferma

bando e Trump protesta 'è una ...Ha chiestoalla conduttrice del fatto che il ballerino si sia messo in finale, così come ... Condividi: TwitterLike this: Like Loading...Allo stesso modo” prosegue il legale, “si conferma la sentenza che aveva ritenuto non sussistente alcuna disparità di trattamento da parte delle amministrazioni e che il fabbisogno residuo di posti ...L'ex presidente: 'Pagheranno politicamente' Comitato di esperti conferma esclusione ma potrebbe modificare la decisione - che comprende Instagram - tra sei mesi. L'ex presidente ha lanciato proprio ma ...