Fabbrica ferma anche a Pomigliano Stellantis corre con due marce

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Il debutto al ballo delle trimestrali da parte diè di quelli scoppiettanti. I numeri battono le stime degli analisti. Dopo che la crescita dei prezzi sul mercato statunitense, traino tradizionale per l’ex Fca e area mondiale in grande ripresa grazie ai vaccini, ha generato circa 1,5 miliardi di dollari di ricavi e dopo che il fatturato complessivo è balzato del 14% a 37 miliardi di euro (su base proforma) nei primi tre mesi dell’anno, i vertici del quarto gruppo mondiale dell’auto hanno diffuso messaggi di fiducia al mercato, nonostante la crisi dei microchip abbia già pesato sulla produzione (perdita dell’11% di quella pianificata) e avrà conseguenze peggiori nel secondo trimestre. Segui su affaritaliani.it

La fabbrica di via Grangia Vecchia è "ferma" dal 1° marzo 2020. La carenza di semiconduttori impatta sulla produzione della casa automobilistica, che stima un calo di 190mila unità nei primi tre mesi ... Prezzi altissimi, costi bassissimi. Nel mercato delle calzature si nasconde il peggio della globalizzazione. Una reporter lo descrive in un libro-inchiesta. La fabbrica di via Grangia Vecchia è "ferma" dal 1° marzo 2020. La vertenza si è conclusa con l'acquisizione da parte della brianzola Imr. Dal 3 maggio operano 30 lavoratori in formazione da mesi pres ...