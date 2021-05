F1, Toto Wolff: “Portimao ci ha dato grande fiducia, ma sappiamo che la Red Bull non mollerà fino a fine anno” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Toto Wolff ripensa con soddisfazione al fine settimana in terra lusitana di Portimao, con la vittoria di forza di Lewis Hamilton, ma punta già il mirino in direzione Barcellona. Nel corso del prossimo weekend, infatti, sarà di scena il quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, con un Gran Premio di Spagna che sarà come sempre molto indicativo e che potrebbe sparigliare nuovamente le carte nel duello tra Mercedes e Red Bull. “Siamo partiti da Portimão con un doppio podio e alcuni insegnamenti importanti per il futuro – spiega il team principal della scuderia di Brackley a motorsport.com – soprattutto perché ci sarebbe potuta essere una doppietta senza il problema del sensore di Valtteri nelle fasi finali della gara. C’è ancora molto lavoro da fare e l’ordine gerarchico in pista sembra ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 maggio 2021)ripensa con soddisfazione alsettimana in terra lusitana di, con la vittoria di forza di Lewis Hamilton, ma punta già il mirino in direzione Barcellona. Nel corso del prossimo weekend, infatti, sarà di scena il quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, con un Gran Premio di Spagna che sarà come sempre molto indicativo e che potrebbe sparigliare nuovamente le carte nel duello tra Mercedes e Red. “Siamo partiti da Portimão con un doppio podio e alcuni insegnamenti importanti per il futuro – spiega il team principal della scuderia di Brackley a motorsport.com – soprattutto perché ci sarebbe potuta essere una doppietta senza il problema del sensore di Valtteri nelle fasi finali della gara. C’è ancora molto lavoro da fare e l’ordine gerarchico in pista sembra ...

