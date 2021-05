F1, Max Verstappen: “A Barcellona ho dei bei ricordi, credo che possa essere una pista buona per la Red Bull” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Domenica 9 maggio si correrà a Barcellona (Spagna) per il quarto appuntamento del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato catalano Max Verstappen, reduce dal secondo posto del GP del Portogallo alle spalle del britannico della Mercedes Lewis Hamilton, ha bei ricordi, visto che su quel tracciato colse la sua prima vittoria nel Circus. “Barcellona avrà sempre dei ricordi speciali per me. La prima vittoria in F1 è piuttosto emozionante, soprattutto quando è un po’ uno shock per tutti perché è stato il mio debutto per il team. Non mi commuovo molto spesso, ma quel giorno ero quasi sul punto di piangere, così come mio padre. Mi scorrevano in testa i ricordi di come ero arrivato alla F1. Non è stato tutto facile. Quando vinci alla gente sembra piuttosto facile, ma devi fare un duro lavoro per ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 maggio 2021) Domenica 9 maggio si correrà a(Spagna) per il quarto appuntamento del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato catalano Max, reduce dal secondo posto del GP del Portogallo alle spalle del britannico della Mercedes Lewis Hamilton, ha bei, visto che su quel tracciato colse la sua prima vittoria nel Circus. “avrà sempre deispeciali per me. La prima vittoria in F1 è piuttosto emozionante, soprattutto quando è un po’ uno shock per tutti perché è stato il mio debutto per il team. Non mi commuovo molto spesso, ma quel giorno ero quasi sul punto di piangere, così come mio padre. Mi scorrevano in testa idi come ero arrivato alla F1. Non è stato tutto facile. Quando vinci alla gente sembra piuttosto facile, ma devi fare un duro lavoro per ...

F1inGenerale_ : 5 anni fa la Red Bull annunciò che il diciottenne Max Verstappen avrebbe sostituito Daniil Kvyat a partire dal Gran… - giornaleradiofm : F1: Spagna; Verstappen, pista prima vittoria non si scorda: (ANSA) - ROMA, 05 MAG - Domenica a Barcellona, sulla pi… - ilsolenelbuio : Max Emilian Verstappen ti amo tantissimo - Dr4couis : @acidcoconut 'se non mi arrestano' sarà max verstappen condannato per omicidio - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | #Hakkinen: “#Verstappen, serve la perfezione” -