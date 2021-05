F1, Grosjean torna a bordo della Mercedes (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Un’opportunità incredibile”. Con queste parole Romain Grosjean torna a bordo della Mercedes per la prima volta dall’incidente in Bahrain. Il pilota, salirà sulla W10 EQ Power+, macchina campione del mondo nel 2019, per un test dimostrativo durante il weekend del Gran Premio di Francia: prima dei giri di esibizione che apriranno il Gran Premio, poi avrà a disposizione la vettura per tutta la giornata del 29 giugno, al Paul Ricard. L’entusiamo di Grosjean Grosjean è già arrivato a Brackley dove seguirà la realizzazione del suo sedile e avrà i primi contatti con la W10 della Mercedes. What an opportunity!!! Thank you so much to Toto and the whole @MercedesAMGF1 to make it happen. A last ride in front of my ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Un’opportunità incredibile”. Con queste parole Romainper la prima volta dall’incidente in Bahrain. Il pilota, salirà sulla W10 EQ Power+, macchina campione del mondo nel 2019, per un test dimostrativo durante il weekend del Gran Premio di Francia: prima dei giri di esibizione che apriranno il Gran Premio, poi avrà a disposizione la vettura per tutta la giornata del 29 giugno, al Paul Ricard. L’entusiamo diè già arrivato a Brackley dove seguirà la realizzazione del suo sedile e avrà i primi contatti con la W10. What an opportunity!!! Thank you so much to Toto and the whole @AMGF1 to make it happen. A last ride in front of my ...

