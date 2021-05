F1 | braccio di ferro tra Ferrari e Mercedes per il budget cap Botta e risposta tra Binotto e Wolff

(Di mercoledì 5 maggio 2021)dirovente trae Red Bull in tema dicap. Il nuovo regolamento finanziario, introdotto da quest’anno in F1 per ridurre i costi, impone a ogni team un tetto massimo di spesa annuale pari a 145 milioni di dollari. I legislatori della massima categoria automobilistica sono autorizzati a sanzionare le squadre che non rispettano il regolamento. Sono previste sanzioni monetarie, sanzioni sportive minori o materiali, monitoraggio rafforzato. Il clima si è fatto caldo nel corso dell’ultimo weekend, durante il quale si è disputato il GP del Portogallo vinto dallacon Lewis Hamilton davanti alla Red Bull di Max Verstappen. Toto, team principal delle Frecce d’Argento, ha infatti dichiarato che tre squadre avevano votato contro ...

Il centrodestra, che ha portato avanti la battaglia per tutelare i diritti dei proprietari di immobili in undicon i giallorossi, festeggia con un comunicato congiunto dei capigruppo ...Nonostante questo continuodisul D. D. L. Zan, destinato a non placarsi facilmente, ora spetta alla Commissione definire nel dettaglio il calendario delle varie tappe riguardanti la ...Braccio di ferro rovente tra Ferrari, Mercedes e Red Bull in tema di budget cap. Il nuovo regolamento finanziario, introdotto da quest'anno in F1 per ridurre i costi, impone a ogni team un tetto massi ...Badia, Forza Italia attacca i Democratici: "Hanno bocciato l’infrastruttura, andando contro le stesse indicazioni del loro partito" ...