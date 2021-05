EY | 2 italiani su 3 pronti a viaggiare

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. (Adnkronos) – Viaggi e turismo sono tra i settori maggiormente colpiti dalle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria. Un trend negativo che dovrebbe cominciare a invertirsi dall’entrata in vigore del nuovo Dpcm del 26 aprile 2021 che ristabilisce la possibilità di spostarsi liberamente tra regioni di colore giallo. Quale sia lo stato attuale del settore viaggi e quali siano le tendenze per il prossimo futuro è quanto emerge da EY Future Travel Behaviours, l’osservatorio periodico che rileva su un campione di 1.000 soggetti i trend connessi ai viaggi per vacanza e per lavoro. L’obiettivo dell’Osservatorio è sottolineare come siano cambiate le abitudini di spostamento deglidurante la pandemia, in modo da delineare comportamenti, preferenze e attitudini dei viaggiatori di oggi e di domani. La ricerca segnala nuove propensioni e bisogni, anche ...