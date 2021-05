Ex terroristi arrestati, Petrella rivendica: "Ho già fatto 10 anni di carcere e 30 di esilio" (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sono arrivati davanti al giudice verso le 18, dopo che l’udienza era stata spostata due volte. Inizia oggi, davanti alla Corte d’Appello di Parigi il processo per l’estradizione dei nove ex terroristi rossi arrestati a fine aprile in Francia. Sono tutti stati condannati in via definitiva per reati di sangue e hanno dimorato finora in Francia grazie alla dottrina Mitterrand. La svolta il 28 aprile, dopo una serie di contatti tra il governo italiano e quello d’Oltralpe. Sono arrivati prima gli arresti e, nel giro di 24 ore, la libertà vigilata. Per nove dei dieci terroristi per cui era stato emesso il mandato d’arresto - sono Enzo Calvitti, Giovanni Alimonti, Roberta Cappelli, Marina Patrella, Sergio Tornaghi, Giorgio Pietrostefani ai quali si aggiungono Luigi Bergamini e Raffaele Ventura, ancora in fuga Maurizio Di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sono arrivati davanti al giudice verso le 18, dopo che l’udienza era stata spostata due volte. Inizia oggi, davanti alla Corte d’Appello di Parigi il processo per l’estradizione dei nove exrossia fine aprile in Francia. Sono tutti stati condannati in via definitiva per reati di sangue e hanno dimorato finora in Francia grazie alla dottrina Mitterrand. La svolta il 28 aprile, dopo una serie di contatti tra il governo italiano e quello d’Oltralpe. Sono arrivati prima gli arresti e, nel giro di 24 ore, la libertà vigilata. Per nove dei dieciper cui era stato emesso il mandato d’arresto - sono Enzo Calvitti, GiovAlimonti, Roberta Cappelli, Marina Patrella, Sergio Tornaghi, Giorgio Pietrostefani ai quali si aggiungono Luigi Bergamini e Raffaele Ventura, ancora in fuga Maurizio Di ...

