Evasione fiscale nelle scommesse online, recuperati 600 milioni di euro. Accusati: investimenti anche in Puglia Guardia di finanza (Di mercoledì 5 maggio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Catania hanno eseguito una complessa verifica fiscale nei confronti di una società operante a Catania, attiva nel settore delle scommesse on line, che ha permesso di constatare violazioni alla normativa tributaria (IRES e imposta sulle scommesse) per circa 600 milioni di euro e di denunciare all’Autorità giudiziaria due soggetti per omessa dichiarazione delle imposte sui redditi. Nel dettaglio, gli accertamenti, curati dai verificatori del Nucleo PEF di Catania, hanno riguardato gli anni d’imposta dal 2013 al 2016 e sono stati sviluppati a partire dalle risultanze dell’attività di polizia giudiziaria che ha ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 5 maggio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: I Finanzieri del Comando Provinciale delladidi Catania hanno eseguito una complessa verificanei confronti di una società operante a Catania, attiva nel settore delleon line, che ha permesso di constatare violazioni alla normativa tributaria (IRES e imposta sulle) per circa 600die di denunciare all’Autorità giudiziaria due soggetti per omessa dichiarazione delle imposte sui redditi. Nel dettaglio, gli accertamenti, curati dai verificatori del Nucleo PEF di Catania, hanno riguardato gli anni d’imposta dal 2013 al 2016 e sono stati sviluppati a partire dalle risultanze dell’attività di polizia giudiziaria che ha ...

