Eurolega | Milano approda alle Final Four 29 anni dopo

L'Olimpia Milano vince gara 5 contro il Bayern Monaco 92-89 e si regala le Final Four di Eurolega 29 anni dopo l'ultima volta Era dal lontano 1992 che l'Olimpia Milano non si qualificava per le Final Four di una competizione europea, da quando l'Eurolega non era neanche un'idea e la competizione si chiamava ancora FIBA European Championship. Gara 5 è stata una partita spettacolare per gli spettatori neutrali, un po meno per i tifosi delle "scarpette rosse". L'Olimpia domina per 3 quarti, portandosi anche sul +17 nel corso della terza frazione di gioco, ma poi crolla ad un passo dal traguardo. Grazie ad un parziale di 10-0, i bavaresi si ritrovano a meno di un minuto dalla fine con un solo possesso di svantaggio ...

