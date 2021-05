Eugenio Gallavotti | chi è l’ex marito di Oriella Dorelli?

Leggi su puglia24news

(Di mercoledì 5 maggio 2021)è un giornalista ed ex direttore di Elle ed è anchediDorella. La ballerina oggi, mercoledì 5 maggio, sarà protagonista del salotto del primo pomeriggio di Rai uno a Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone. Scopriamo qualcosa in più su di lui.: chi è?è un importante giornalista che ha lavorato per i più importanti giornali, ha lavorato infatti anche ad Oggi e successivamente è diventato prima vice direttore e poi direttore di eElle Italia. L’uomo è stato per moltissimi anni ildiDorella. La coppia ha cercato in tutti modi di avere dei figli naturali, ma non ci sono riusciti pertanto hanno fatto ...