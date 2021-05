Esclusiva U&D, Maria Tona choc: “Ci sono segreti che nessuno conosce. Vera Carne da macello. Perchè mi hanno mandata via” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Maria Tona è stata la protagonista della prima edizione di Uomini e Donne “versione segreto” e questa parola continua ad esistere ancora oggi nel momento in cui ci concede l’intervista. Infatti parla di segreti che potrà rivelare solo quando il suo contratto con Mediaset sarà concluso. Maria Tona, una delle dame più discusse e sicuramente carismatiche del trono over di Uomini e Donne si confessa per la prima volta sulla sua esperienza nel programma della De Filippi e sul perché non è stata più chiamata dalla redazione. La Dama ha anche ammesso che ci sono dei segreti che non vuole rivelare e che dirà a Maggio una volta finito il programma. Vediamo cosa ci ha raccontato per Più Donna Maria tutti si stanno chiedendo perché te ne sei andata da Uomini e ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 5 maggio 2021)è stata la protagonista della prima edizione di Uomini e Donne “versione segreto” e questa parola continua ad esistere ancora oggi nel momento in cui ci concede l’intervista. Infatti parla diche potrà rivelare solo quando il suo contratto con Mediaset sarà concluso., una delle dame più discusse e sicuramente carismatiche del trono over di Uomini e Donne si confessa per la prima volta sulla sua esperienza nel programma della De Filippi e sul perché non è stata più chiamata dalla redazione. La Dama ha anche ammesso che cideiche non vuole rivelare e che dirà a Maggio una volta finito il programma. Vediamo cosa ci ha raccontato per Più Donnatutti si stanno chiedendo perché te ne sei andata da Uomini e ...

