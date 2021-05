Eros Ramazzotti: il gesto per Luana D’Orazio, morta sul lavoro a 22anni (Di mercoledì 5 maggio 2021) Luana, una vita spezzata troppo presto: il ricordo del cantante romano L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 5 maggio 2021), una vita spezzata troppo presto: il ricordo del cantante romano L'articolo proviene da Gossip e Tv.

RADIOEFFEITALIA : Eros Ramazzotti - Per Me per Sempre - LATITUDFM : NOW PLAYING | Eros Ramazzotti - Piu Che Puoi (duetto con Cher) TuneIn: - Estoico64 : Eros Ramazzotti - La Cosa Mas Bella (Più Bella Cosa) (Official Video) - GammaStereoRoma : Eros Ramazzotti & Tazenda - Domo Mia - VMODELTA : #NowPlaying Eros Ramazzotti - Canzoni Lontane -