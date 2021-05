Eros Ramazzotti: il gesto per Luana D’Orazio, morta sul lavoro a 22anni (Di mercoledì 5 maggio 2021) News Luana, una vita spezzata troppo presto: il ricordo del cantante romano Pubblicato su 5 Maggio 2021 Lunedì 3 maggio, in una fabbrica tessile di Montemurlo, comune in provincia di Prato, Luana D’Orazio, 22enne e neomamma, è stata strappata alla vita in modo cruento e beffardo. Impigliatasi all’orditoio, ossia la macchina che permette di preparare la struttura verticale della tela che costituisce la trama del tessuto, non è più riuscita a sfilarsi dalla macchina stessa che l’ha risucchiata, uccidendola. La vicenda ha scosso l’opinione pubblica italiana, riaccendo un faro sul tema relativo alla sicurezza del lavoro. In questi giorni in tanti sui social, conoscenti e non della vittima, l’hanno ricordata. Tra questi anche Leonardo Pieraccioni (aveva conosciuta la ragazza sul set di un suo film) ed ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 5 maggio 2021) News, una vita spezzata troppo presto: il ricordo del cantante romano Pubblicato su 5 Maggio 2021 Lunedì 3 maggio, in una fabbrica tessile di Montemurlo, comune in provincia di Prato,, 22enne e neomamma, è stata strappata alla vita in modo cruento e beffardo. Impigliatasi all’orditoio, ossia la macchina che permette di preparare la struttura verticale della tela che costituisce la trama del tessuto, non è più riuscita a sfilarsi dalla macchina stessa che l’ha risucchiata, uccidendola. La vicenda ha scosso l’opinione pubblica italiana, riaccendo un faro sul tema relativo alla sicurezza del. In questi giorni in tanti sui social, conoscenti e non della vittima, l’hanno ricordata. Tra questi anche Leonardo Pieraccioni (aveva conosciuta la ragazza sul set di un suo film) ed ...

AureliaSantange : Fermati un istante Parla chiaro Metti gli occhi dentro i miei Come ti vorrei Non riesco a liberarmi Questa vita mi… - MondoPrelemi : Che soddisfazione per Pierpaolo Pretelli.. Giocare con grandi artisti come Eros Ramazzotti ? ? ? ????Pier Sei un gr… - lanennasarda : Eros Ramazzotti???? qui soutient la colombie?????????????? - NadiaSchaad : Eros Ramazzotti - Una storia importante - kala032 : Eros Ramazzotti - La Cosa Mas Bella (Più Bella Cosa) (Official Video) -