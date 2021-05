Emily in Paris 2, sono iniziate le riprese della nuova stagione: le prime foto dal set (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tra le serie che si sono distinte su Netflix lo scorso anno, Emily in Paris occupa un posto privilegiato. Lo show, che ha come protagonista Lily Collins nei panni della giovane esperta di marketing Emily, ha raggiunto ben 58 milioni di utenti. Rilasciato sulla piattaforma lo scorso 2 ottobre, il programma rientra tra le serie più viste durante lo scorso anno. Insomma, il servizio di streaming video non ci ha pensato due volte a rinnovarla. Stando inoltre alle foto trapelate in rete nelle ultime ore, pare che siano già iniziati i lavori sulla seconda stagione. Vediamo cosa dovremo aspettarci. Emily in Paris 2 è in lavorazione, tra le polemiche degli utenti: le prime foto dal set Nonostante il vasto ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tra le serie che sidistinte su Netflix lo scorso anno,inoccupa un posto privilegiato. Lo show, che ha come protagonista Lily Collins nei pannigiovane esperta di marketing, ha raggiunto ben 58 milioni di utenti. Rilasciato sulla piattaforma lo scorso 2 ottobre, il programma rientra tra le serie più viste durante lo scorso anno. Insomma, il servizio di streaming video non ci ha pensato due volte a rinnovarla. Stando inoltre alletrapelate in rete nelle ultime ore, pare che siano già iniziati i lavori sulla seconda. Vediamo cosa dovremo aspettarci.in2 è in lavorazione, tra le polemiche degli utenti: ledal set Nonostante il vasto ...

