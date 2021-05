Emilia Romagna: riaprono le strutture per anziani, incontri su appuntamento e all’aperto. (Di giovedì 6 maggio 2021) Ricovero in strutture residenziali: il Long Term Care. Presidente ANASTE, Gianluigi Pirazzoli: “Soddisfatti sui vaccini. Sul tema delle riaperture delle RSA attendiamo l’esito dell’incontro di oggi con l’Assessore regionale Raffaele Donini e la vicepresidente Elly Schlein”. dott. Gianluigi Pirazzoli interviene sulla riapertura proprio di questi giorni da parte di alcune RSA, CRA e case di riposo del bolognese, sebbene ad oggi manchi una direttiva regionale – ancora meglio se nazionale – che renda possibile per ANASTE ER un coordinamento uniforme tra tutte le 36 associate. Ad oggi ciascuna delle strutture decide in autonomia, utilizzando per le visite dei familiari eventuali giardini e spazi all’aperto. “Ci avviamo gradualmente verso una condizione di normalità – spiega il dott. Pirazzoli – anche se con una gestione degli ... Leggi su cityroma (Di giovedì 6 maggio 2021) Ricovero inresidenziali: il Long Term Care. Presidente ANASTE, Gianluigi Pirazzoli: “Soddisfatti sui vaccini. Sul tema delle riaperture delle RSA attendiamo l’esito dell’incontro di oggi con l’Assessore regionale Raffaele Donini e la vicepresidente Elly Schlein”. dott. Gianluigi Pirazzoli interviene sulla riapertura proprio di questi giorni da parte di alcune RSA, CRA e case di riposo del bolognese, sebbene ad oggi manchi una direttiva regionale – ancora meglio se nazionale – che renda possibile per ANASTE ER un coordinamento uniforme tra tutte le 36 associate. Ad oggi ciascuna delledecide in autonomia, utilizzando per le visite dei familiari eventuali giardini e spazi. “Ci avviamo gradualmente verso una condizione di normalità – spiega il dott. Pirazzoli – anche se con una gestione degli ...

