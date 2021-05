Emanuela Tittocchia all’Isola dei Famosi 2021: dopo il bacio la confessione sul naufrago (Di mercoledì 5 maggio 2021) Emanuela Tittocchia è una degli ultimi naufraghi approdati all’Isola dei Famosi 2021. Sbarcata su Playa Palapa il 22 aprile insieme a Matteo Diamante, Manuela Ferrera e Rosaria Cannavò, l’attrice ha fatto parlare di sé quando, qualche giorno fa, Awed le ha confessato per scherzo che in circa due mesi di permanenza in Honduras ha visto solo il davanzale di Fariba Teherani. “Ho visto solo quelle di Fariba, qua sull’Isola anche l’occhio vuole la sua parte. Emanuela, vuoi unirti?”, le ha chiesto Awed. “Ma certo che te le faccio vedere, ho speso 8.250 euro. Io non ho mica problemi”, ha risposto l’attrice spiazzando i naufraghi. E infatti poco dopo Emanuela si è concessa un bagno nel mare togliendo il pezzo di sopra del costume da bagno mostrando le sue ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 5 maggio 2021)è una degli ultimi naufraghi approdatidei. Sbarcata su Playa Palapa il 22 aprile insieme a Matteo Diamante, Manuela Ferrera e Rosaria Cannavò, l’attrice ha fatto parlare di sé quando, qualche giorno fa, Awed le ha confessato per scherzo che in circa due mesi di permanenza in Honduras ha visto solo il davanzale di Fariba Teherani. “Ho visto solo quelle di Fariba, qua sull’Isola anche l’occhio vuole la sua parte., vuoi unirti?”, le ha chiesto Awed. “Ma certo che te le faccio vedere, ho speso 8.250 euro. Io non ho mica problemi”, ha risposto l’attrice spiazzando i naufraghi. E infatti pocosi è concessa un bagno nel mare togliendo il pezzo di sopra del costume da bagno mostrando le sue ...

teresacapitanio : Emanuela Tittocchia contro Isolde Kostner: 'Lei è uno scarto dell'altro gruppo, non si permetta' - infoitcultura : Emanuela Tittocchia contro Isolde Kostner: “Lei è uno scarto dell’altro gruppo, non si permetta” - corallina2 : @MteresaRuta Meryterry, ci aiuti ( x Faribona) a salvare Emanuela Tittocchia? Basta un tuo appello ai #Ruters su Tw… - Gia_Uss90 : Arch. Emanuela Tittocchia a Heidi: 'Se tutti i concorrenti fossero come te il programma farebbe il 3%' #Isola - angeliquepoison : RT @angeliquepoison: #isola Perché #EmanuelaTittocchia e #ManuelaFerrera si odiano? “odiano”?/ “Rivali d’amore̶… -