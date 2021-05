Elisabetta Gregoraci ha un nuovo corteggiatore? “Risponde con cuori e baci” | la chicca di gossip

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 5 maggio 2021)ammiratore per. Dopo il Grande Fratello Vip le cose con Stefano Coletti non sono andate bene e la ex moglie di Briatore è ufficialmente single.avrebbe unammiratore: ecco chi è Le chicche dipresenti sull’ultimo numero di Chi Magazine, ci rivelano uncroccante ammiratore:... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.