Elisa Isoardi rivela perché ha partecipato all'Isola dei Famosi: "Ne avevo bisogno" (Di mercoledì 5 maggio 2021) Elisa Isoardi ha rivelato perché ha deciso di prendere parte all'Isola dei Famosi e ha parlato del suo futuro in tv. Elisa Isoardi rivela perché ha partecipato all’Isola dei Famosi: “Ne avevo bisogno” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 5 maggio 2021)hatoha deciso di prendere parte all'deie ha parlato del suo futuro in tv.haall’dei: “Ne” su Notizie.it.

MichelaCarinci2 : RT @ChiccoseDOC: “ISOLA DEI FAMOSI 15”: LE RICOMPARSE IN STUDIO DI BRANDO GIORGI, DRUSILLA GUCCI ED ELISA ISOARDI.. E LA RINUNCIA DI GILLES… - infoitcultura : Elisa Isoardi parla della sua esperienza a L’Isola dei Famosi: “La proposta di partecipare mi è arrivata dopo l’int… - infoitcultura : Elisa Isoardi parla del suo futuro in tv e sull’Isola: “Pensavo peggio, ma ho perso 10 chili” - infoitcultura : Elisa Isoardi si racconta: la fame, i kg persi e il futuro in Mediaset - benjamn_boliche : RT @fanpage: Elisa Isoardi torna in tv più raggiante che mai. -