a_padellaro : “In realtà questo è un depistaggio per il funzionario della Rai”, gorgheggiavano Elio e le Storie Tese al Concerton… - Nike55621177 : RT @_DAGOSPIA_: AL CONCERTONE DEL PRIMO MAGGIO 1991, ELIO E LE STORIE TESE LANCIARONO IL LORO MAXI SILURO ALLA... - machitesap : @Ivan__soli Gli Elio E Le Storie Tese. - annalaura_tola : Elio e le storie tese al concerto del Primo Maggio 1991. Chi se lo ricorda? Ce n’è per tutti! ?? #PrimoMaggio… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cultura & Spettacoli Elio e Le Storie Tese, sui social ipotesi reunion Il gruppo pubblica post ironico… -

Ultime Notizie dalla rete : Elio Storie

e leTese tornano o non tornano? Si sono sciolti oppure no? "Ma saranno c***i nostri?!". Con un post sui social in cui suonano insieme in uno studio, la band - che si è sciolta nel 2018 ...e leTese, arriva la reunion?/ Video in sala prove "Saranno caz*i nostri" Boy George ne ha annunciato la morte il 4 maggio 2021, a poco meno di un mese dal suo 59esimo compleanno. Con un ...Elio e le Storie Tese tornano a far parlare di sè con un video postato su Instagram in cui suonano insieme scrivendo ironicamente: 'Ma non vi eravate sciolti? - Ma saranno c... nostri?'. La reunion sa ...(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Elio e le Storie Tese tornano o non tornano? Si sono sciolti oppure no? "Ma saranno c***i nostri?!". Con un post sui social in cui suonano insieme in uno studio, la band - che ...