Elezioni Madrid | trionfano i Popolari e il leader di Podemos Iglesias lascia la politica | ' Bisogna sapersi ritirare'

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Nel giorno in cui il Partito popolare trionfa in Spagna alleamministrative per la Regione di, il candidato del Partito di sinistra Unidased ex vicepremier, Pablo, ...

Nel giorno in cui il Partito popolare trionfa in Spagna alleamministrative per la Regione di, il candidato del Partito di sinistra Unidas Podemos ed ex vicepremier, Pablo Iglesias , annuncia l'addio alla politica attiva. La mossa segue il ...La leader dei popolari Isabel Díaz Ayuso riconfermata 'presidenta' alleregionali di. Raddoppia i voti del 2019 ma dovrà governare con ...Il candidato di Unidas Podemos alle elezioni regionali di Madrid di ieri, 4 maggio, Pablo Iglesias, lascerà la politica intesa come ...Nel giorno in cui il Partito popolare trionfa in Spagna alle elezioni amministrative per la Regione di Madrid, il candidato del Partito di sinistra Unidas Podemos ed ex vicepremier, Pablo Iglesias, ...