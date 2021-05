Eleven Madison Park e la svolta vegetale. Prendere esempio (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’annuncio è del 3 Maggio, giusto in tempo per aggiornare alla velocità della luce la pagina Wikipedia del ristorante e far rimbalzare la notizia sul New York Times e in tutto il mondo. Sul profilo Instagram di Eleven Madison Park si legge quanto segue sotto una foto dello chef Daniel Humm: “Mentre il nostro team si preparava alla riapertura, è rimasta una domanda in cima a tutte le altre: come possono il nostro cibo e la nostra filosofia riflettere ciò che abbiamo imparato durante uno degli anni più difficili della nostra vita? Il lavoro che abbiamo fatto con Rethink Food è stato trasformativo: il nostro incredibile team ha preparato quasi un milione di pasti finora per i newyorkesi che vivono di insicurezza alimentare, e recentemente abbiamo lanciato l’Eleven Madison Truck - che sta distribuendo ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’annuncio è del 3 Maggio, giusto in tempo per aggiornare alla velocità della luce la pagina Wikipedia del ristorante e far rimbalzare la notizia sul New York Times e in tutto il mondo. Sul profilo Instagram disi legge quanto segue sotto una foto dello chef Daniel Humm: “Mentre il nostro team si preparava alla riapertura, è rimasta una domanda in cima a tutte le altre: come possono il nostro cibo e la nostra filosofia riflettere ciò che abbiamo imparato durante uno degli anni più difficili della nostra vita? Il lavoro che abbiamo fatto con Rethink Food è stato trasformativo: il nostro incredibile team ha preparato quasi un milione di pasti finora per i newyorkesi che vivono di insicurezza alimentare, e recentemente abbiamo lanciato l’Truck - che sta distribuendo ...

