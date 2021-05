EICMA e le fiere di moto? ' Solo in presenza' Golfetto Bocconi | ' Sono un' esperienza unica'

Ultime Notizie dalla rete : EICMA fiere

Il Foglio

e lesimili riflettono innanzitutto il maggior numero di produttori/espositori presenti nel settore, legati a una varietà di marchi, anche piccoli. Presentano inoltre moltissimi ...... in particolare a quello dei saloni: l'edizione numero 78 di, per esempio, è stata spostata ...CAMBIO DATE L'appuntamento con Motor Bike Expo 2021 è per il 18 - 20 giugno nell'area di VeronaIl Motor Bike Expo 2021 è pronto a scaldare i motori: per la fiera delle moto di Verona nuove date e massicce misure preventive per arginare i contagi ...Dal 22 aprile saranno disponibili agli utenti della piattaforma MS Channel e MS MotorTV, i due canali sportivi di Mediasport Group ai numeri 54 e 55 del telecomando tivùsat. MS MotorTV è il canale deg ...