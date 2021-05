Ecco il nuovo assegno per i separati: cosa cambia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nel solo 2020 risultato non pagate o pagate a metà il 30% delle spese di mantenimento: con il dl Sostegni, il governo istituirà un fondo di 10 milioni volto a garantire un assegno di un massimo di 800 euro per gli ex coniugi in difficoltà. Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nel solo 2020 risultato non pagate o pagate a metà il 30% delle spese di mantenimento: con il dl Sostegni, il governo istituirà un fondo di 10 milioni volto a garantire undi un massimo di 800 euro per gli ex coniugi in difficoltà.

rockolpoprock : Ermal Meta: ecco come ha deciso di presentare il suo nuovo singolo “Uno”. Video - UniVersoMessina : #ScienzaeSalute Sfida per la #scienza:nuovo approccio ai test rapidi grazie ai cani che fiutano il #SARSCoV2. Come… - LilaP89 : @makexright Ah ecco ?? no al momento no ??sto risparmiando per il nuovo ?? - bikevisor : Per l'inizio della stagione 2021 ecco il nuovo #abbigliamento #ciclismo #Specialized ?? - torteedolcirosa : Ecco il mio nuovo video :) buona visione Farina -dolci- croce S.Andrea- forza della farina - glutine- gluten free… -