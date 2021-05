Ecco come sarà Galaxy Z Flip 3, il nuovo pieghevole Samsung (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Foto: Giuseppe Spinelli – LetsGoDigital)C’è molta attesa sulla presentazione dei nuovi pieghevoli di Samsung, soprattutto sul modello a conchiglia Galaxy Z Flip 3 che dovrebbe migliorare in modo consistente l’hardware, mantenendo un prezzo non esagerato. Anche il design farà un salto evolutivo, come mostrato da un recente leak video che ha ispirato una serie di interessanti render. Tutto è partito dai fotogrammi di un video promozionale pubblicati in anteprima su Twitter lo scorso 3 maggio da un leaker, che hanno fatto da base per i render a firma del 3d artist italiano Giuseppe Spinelli (Snoreyn) realizzati per il portale LetsGoDigital. Salta subito all’occhio il contrasto a doppia tonalità del pieghevole con la parte superiore su sfondo nero che accoglie la doppia fotocamera digitale e quello che ... Leggi su wired (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Foto: Giuseppe Spinelli – LetsGoDigital)C’è molta attesa sulla presentazione dei nuovi pieghevoli di, soprattutto sul modello a conchiglia3 che dovrebbe migliorare in modo consistente l’hardware, mantenendo un prezzo non esagerato. Anche il design farà un salto evolutivo,mostrato da un recente leak video che ha ispirato una serie di interessanti render. Tutto è partito dai fotogrammi di un video promozionale pubblicati in anteprima su Twitter lo scorso 3 maggio da un leaker, che hanno fatto da base per i render a firma del 3d artist italiano Giuseppe Spinelli (Snoreyn) realizzati per il portale LetsGoDigital. Salta subito all’occhio il contrasto a doppia tonalità delcon la parte superiore su sfondo nero che accoglie la doppia fotocamera digitale e quello che ...

