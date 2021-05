“É sempre mezzogiorno”: fior di pane di Fulvio Marino (Di mercoledì 5 maggio 2021) La primavera irrompe anche nel forno di Fulvio Marino, che per celebrare l’arrivo della bella stagione prepara un pane estremamente scenografico, a base di farina di farro e lievito madre. Ecco il fior di pane. Ingredienti 600 g farro bianco, 400 g farro integrale, 650 g acqua fredda, 200 g lievito madre (o 7 g di lievito di birra fresco), 22 g sale, 30 g olio evo Procedimento In una ciotola, o in planetaria, mettiamo le due farine, bianca ed integrale, il lievito madre (o 7 g di lievito di birra fresco) e gran parte dell’acqua. Mescoliamo con un cucchiaio e, ad impasto formato, inseriamo il sale e l’acqua rimasta. Impastiamo qualche minuto e, quando l’impasto è liscio, aggiungiamo l’olio e lavoriamo finchè non è stato completamente assorbita. Copriamo con la pellicola e lasciamo lievitare per 6 ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 5 maggio 2021) La primavera irrompe anche nel forno di, che per celebrare l’arrivo della bella stagione prepara unestremamente scenografico, a base di farina di farro e lievito madre. Ecco ildi. Ingredienti 600 g farro bianco, 400 g farro integrale, 650 g acqua fredda, 200 g lievito madre (o 7 g di lievito di birra fresco), 22 g sale, 30 g olio evo Procedimento In una ciotola, o in planetaria, mettiamo le due farine, bianca ed integrale, il lievito madre (o 7 g di lievito di birra fresco) e gran parte dell’acqua. Mescoliamo con un cucchiaio e, ad impasto formato, inseriamo il sale e l’acqua rimasta. Impastiamo qualche minuto e, quando l’impasto è liscio, aggiungiamo l’olio e lavoriamo finchè non è stato completamente assorbita. Copriamo con la pellicola e lasciamo lievitare per 6 ...

