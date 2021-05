È morto Nick Kamen | lanciato da Madonna negli anni ’80 | aveva 59 anni

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Lutto nel mondo dello spettacolo. Si è spento all’età di 59, modello e cantante, famoso’80. Era stato notato dache, nel 1986, glidonato il brano Each Time You Break My Heart. Si tratta dell’unica traccia scritta dalla Regina del Pop, in collaborazione con Stephen Bray, per un … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Kamen: la fama con lo spot per la Levi's e il successo con Madonna Della morte di Kamen si è appreso in medias res dai profili social delle personalità più note nel mondo dello spettacolo. Kamen, modello e cantante pop, è morto a 59 anni, da tempo lottava contro un tumore. Diventato famoso per uno spot della Levi's, negli anni '80 fu preso da Madonna sotto la sua ala protettrice. A dare la notizia della scomparsa della popstar Nick Kamen è stato Boy George, suo grande amico, con un post su Instagram.