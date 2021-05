Dybala, Szczesny, Arthur, Ramsey e gli altri: quante storie tese in casa Juve (Di mercoledì 5 maggio 2021) Non solo Ronaldo al centro di riflessioni per il futuro. Sono tanti i calciatori della Juve che vivono con incertezza alcune 'tensioni' extra campo, legate al mercato e non solo: da Dybala a Szczesny, ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 5 maggio 2021) Non solo Ronaldo al centro di riflessioni per il futuro. Sono tanti i calciatori dellache vivono con incertezza alcune 'tensioni' extra campo, legate al mercato e non solo: da, ...

Ultime Notizie dalla rete : Dybala Szczesny Dybala, Szczesny, Arthur, Ramsey e gli altri: quante storie tese in casa Juve Non solo Ronaldo al centro di riflessioni per il futuro. Sono tanti i calciatori della Juve che vivono con incertezza alcune 'tensioni' extra campo, legate al mercato e non solo: da Dybala a Szczesny, passando da Bernardeschi e Alex Sandro per giungere ai poco continui Ramsey e Arthur. Nel mezzo della metamorfosi che si prospetta in casa bianconera da qui a breve, l'analisi tocca ...

Quando tutto sembrava ormai perduto ... libero sulla destra, da posizione molto defilata, calcia in diagonale battendo uno Szczesny che ... Dopo il fischio di Chiffi, Dybala e McKennie si attardano sul punto di battuta a discutere con l'...

La Juventus sarebbe interessata ad Alex Telles: possibile scambio con Dybala Secondo la stampa spagnola la società potrebbe effettuare scambio Dybala-Alex Telles con lo United con cash a favore dei bianconeri ...

