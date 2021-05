(Di mercoledì 5 maggio 2021) Ladi Stato ha proposto un disegno di legge per vietare a coloro che sono coinvolti in organizzazioni considerate estremiste di candidarsi alle. Qualora la sentenza del pubblico ministero di Mosca dichiarasse la Fondazione Anticorruzione dell’oppositore Aleksejestremista, i suoinon potranno più candidarsi alla. Perché lapotrebbe escludere

Billa42_ : Duma: alleati di Navalny potrebbero essere esclusi dalle elezioni - DarioGiuffrida1 : RT @Agenzia_Ansa: I deputati russi hanno proposto di vietare alle persone legate a organizzazioni 'terroristiche o estremiste' di candidars… - andrea_falivene : RT @Agenzia_Ansa: I deputati russi hanno proposto di vietare alle persone legate a organizzazioni 'terroristiche o estremiste' di candidars… - ascochita : RT @Agenzia_Ansa: I deputati russi hanno proposto di vietare alle persone legate a organizzazioni 'terroristiche o estremiste' di candidars… - Rolfi39 : RT @Agenzia_Ansa: I deputati russi hanno proposto di vietare alle persone legate a organizzazioni 'terroristiche o estremiste' di candidars… -

Ultime Notizie dalla rete : Duma alleati

I deputati russi hanno proposto di vietare alle persone legate a organizzazioni "terroristiche o estremiste" di candidarsi alle elezioni giusto a pochi giorni dalla sentenza che potrebbe dichiarare ...Se hai lavorato come coordinatore al quartier generale di Navalny negli ultimi tre anni, non puoi candidarti alladi Stato", ha scritto. Volkov ha detto che la sentenza di "estremismo" del ...La Duma di Stato russa ha proposto un disegno di legge per vietare ai componenti di organizzazioni ritenute estremiste di candidarsi.Chi ha donato alla sua associazione, chi è suo alleato o dipendente della sua rete di uffici non potrà candidarsi alla Duma. Con una nuova proposta di legge otto parlamentari di Russia Unita e dei par ...