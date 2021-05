Drusilla Gucci smentisce il flirt con Damiano dei Maneskin | “Purtroppo”

blogtivvu : Drusilla commenta il film con Lady Gaga: l’indiscrezione sulla famiglia Gucci dopo l’Isola - Novella_2000 : Drusilla Gucci e il gossip con Damiano dei Maneskin: la naufraga commenta la notizia - IsaeChia : #Isola 15, Drusilla Gucci ha davvero avuto una relazione con Damiano dei #Maneskin? L’ex naufraga fa chiarezza - StraNotizie : Drusilla Gucci e Damiano dei Maneskin hanno avuto una storia? L’ex naufraga svela la verità - amici20forlola : RT @holways_: Troppo felice per Tommaso che ha Cecilia Rodriguez, Ilary Blasy e Drusilla Gucci ospiti al Punto Z ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Drusilla Gucci

dopo l' Isola dei Famosi si è lasciata intervistare tra le pagine dell'ultimo numero di Chi Magazine , smentendo il gossip con Damiano David , leader dei Maneskin , e parlando del film ...è probabilmente il personaggio più interessante dell'attuale cast de L'Isola dei Famosi ed archiviata la parentesi in Honduras ora è pronta a dare il meglio di sé nei salotti Mediaset ...L’ex naufraga, al ritorno in Italia dall’Isola dei Famosi, ha chiarito definitivamente in merito al gossip su una presunta storia con il ...La modella Drusilla Gucci è intervenuta sulle voci riguardanti un flirt con Damiano dei Maneskin. La verità sulla faccenda ...