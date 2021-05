Drusilla Gucci rompe il silenzio su Damiano dei Maneskin: tutta la verità (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’ex naufraga de L’Isola, Drusilla Gucci ha chiarito la sua posizione, in merito all’accostamento a Damiano, cantante dei Maneskin. Il personaggio del reality show de L’Isola dei Famosi, ovvero Drusilla… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’ex naufraga de L’Isola,ha chiarito la sua posizione, in merito all’accostamento a, cantante dei. Il personaggio del reality show de L’Isola dei Famosi, ovvero… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

estanuschifu : Ciò stasera al punto Z Cecilia Rodriguez, Drusilla Gucci e Ilary Blasi Adorooooo ?? #tzvip - GiuseppeporroIt : C'è stato un flirt tra Drusilla Gucci e Damiano dei Maneskin? Lei svuota il sacco #drusillagucci #damianodavid… - LorenzoMangano8 : RT @lillashinex: Ospiti di domani al Punto Z : Ilary Blasi Cecilia Rodriguez Drusilla Gucci non vedo l'ora di sentire la conversazione con… - ANNAMARIAPOMARE : RT @PublicE65379691: Drusilla Gucci in studio all'Isola dei famosi dice ad un naufrago Awed ti vedo bene la denutrizione fa bene parliamo… - MichelaCarinci2 : RT @ChiccoseDOC: “ISOLA DEI FAMOSI 15”: LE RICOMPARSE IN STUDIO DI BRANDO GIORGI, DRUSILLA GUCCI ED ELISA ISOARDI.. E LA RINUNCIA DI GILLES… -