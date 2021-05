Drusilla Gucci distrugge il film con Lady Gaga: “Che noia, non è degno di una narrazione cinematografica” (Di giovedì 6 maggio 2021) Drusilla Gucci è da poco ritornata in Italia dopo l’esperienza in Honduras a L’Isola dei Famosi e – intervistata dal settimanale Chi – oltre aver smentito il rumor del flirt con Damiano David dei Maneskin, ha anche confessato: “Quanto pesa il cognome Gucci sulle mie spalle? Zero. Mai calcolato più di tanto. E’ un cognome che fa parte della superficie. Io non mi sono mai sentita l’eletta o la privilegiata rispetto agli altri. Più che altro odio quelli che si avvicinano per il mio cognome e non per conoscere me: ma li sgamo subito. Li fiuto. Sono molto diffidente. Al primo “ciao” lo capisco. Sono macabra nell’animo, ma ho anche una parte romantica: nascosta, ma c’è”. A domanda diretta su come la famiglia Gucci ha reagito al debutto nel mondo del reality di una pronipote di Guccio Gucci, ... Leggi su biccy (Di giovedì 6 maggio 2021)è da poco ritornata in Italia dopo l’esperienza in Honduras a L’Isola dei Famosi e – intervistata dal settimanale Chi – oltre aver smentito il rumor del flirt con Damiano David dei Maneskin, ha anche confessato: “Quanto pesa il cognomesulle mie spalle? Zero. Mai calcolato più di tanto. E’ un cognome che fa parte della superficie. Io non mi sono mai sentita l’eletta o la privilegiata rispetto agli altri. Più che altro odio quelli che si avvicinano per il mio cognome e non per conoscere me: ma li sgamo subito. Li fiuto. Sono molto diffidente. Al primo “ciao” lo capisco. Sono macabra nell’animo, ma ho anche una parte romantica: nascosta, ma c’è”. A domanda diretta su come la famigliaha reagito al debutto nel mondo del reality di una pronipote di, ...

