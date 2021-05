(Di mercoledì 5 maggio 2021)dei Famosi si è lasciata intervistare tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine, smentendo il gossip con Damiano David, leader dei Maneskin, e parlando delcone il suo cognome importante. Quanto pesa il cognomesulle mie spalle? Zero. Mai calcolato più di tanto. E’ un... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Drusilla commenta il film con Lady Gaga: l’indiscrezione sulla famiglia Gucci dopo l’Isola - Novella_2000 : Drusilla Gucci e il gossip con Damiano dei Maneskin: la naufraga commenta la notizia -

Ultime Notizie dalla rete : Drusilla commenta

Novella 2000

... quindi, lascia intendere di non avere ricevuto alcun invito da parte della produzione dell'Isola: per quale motivo? Proprio lunedì sera abbiamo ritrovato in studio Elisa Isoardi eGucci ...Per questo motivo Akash Kumar, Daniela Martani, Brando Giorgi, Elisa Isoardi eGucci sono ... Riusciremo a rivedere il comico in studio? Beppe Braidal'uscita di Gilles Rocca. Beppe ...Drusilla commenta il film con Lady Gaga e Al Pacino sul drammatico fatto di cronaca: l'indiscrezione sulla famiglia Gucci dopo l'Isola.Drusilla Gucci ha parlato della presunta relazione con Damiano David, leader dei Maneskin. Ecco cos'ha affermato in una dichiarazione.