Draghi rilancia il turismo, arriva il pass verde italiano: «Siamo pronti ad ospitare il mondo» (Di mercoledì 5 maggio 2021) La ripartenza, per Draghi, è legata soprattutto al turismo e proprio nella riunione del G20 ha colto l’occasione per tornare a parlarne: «Se c’è un Paese che vive di turismo è il nostro, oggi noi Siamo nuovamente pronti ad ospitare il mondo: alcuni settori sono destinati a restringersi ma altri a crescere. Non ho dubbi che il turismo in Italia tornerà più forte di prima». Leggi anche: Green pass, quando serve il certificato verde per spostarsi in zona gialla, arancione e rossa pass verde italiano: cos’è, come funziona, quando arriva Mario Draghi annuncia così durante il G20 del turismo una mossa strategica: sarà ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 maggio 2021) La ripartenza, per, è legata soprattutto ale proprio nella riunione del G20 ha colto l’occasione per tornare a parlarne: «Se c’è un Paese che vive diè il nostro, oggi noinuovamenteadil: alcuni settori sono destinati a restringersi ma altri a crescere. Non ho dubbi che ilin Italia tornerà più forte di prima». Leggi anche: Green, quando serve il certificatoper spostarsi in zona gialla, arancione e rossa: cos’è, come funziona, quandoMarioannuncia così durante il G20 deluna mossa strategica: sarà ...

