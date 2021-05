Draghi apre al ritorno dei turisti: da metà maggio il (Di mercoledì 5 maggio 2021) Per viaggiare nel nostro Paese senza l'obbligo della quarantena sarà necessario fornire un attestato di immunità, vaccinazione o tampone negativo. Il ministro della Salute Speranza ha precisato che il ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Per viaggiare nel nostro Paese senza l'obbligo della quarantena sarà necessario fornire un attestato di immunità, vaccinazione o tampone negativo. Il ministro della Salute Speranza ha precisato che il ...

In arrivo gli eurobond, ecco come l'Ue finanzierà il Recovery fund Il presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, più volte è tornato sull'argomento in sede di ... Un passo avanti impensabile solo fino a 15 mesi fa e che apre uno spiraglio di rilievo. La ...

Turismo, Draghi apre conferenza stampa sulla riunione ministeriale G20 Governo Draghi al G20: arriva il passaporto Covid per l’estate! Draghi interviene al G20 invitando i turisti a trascorrere le vacanze in Italia. Intanto è in arrivo un passaporto verde, tutto italiano, per l'estate!

Turismo: Federalberghi a Solinas, "attivi il pass verde" Pressing di Federalberghi sul governatore Solinas per attivare anche nell'Isola il pass verde che apre ai turisti. (ANSA) ...

