"Draghi al Quirinale, lui a Palazzo Chigi". L'indiscrezione, Berlusconi in trionfo: il forzista che può diventare premier (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il ministro più influente del governo presieduto da Mario Draghi? È Renato Brunetta. Ne è sicuro Luigi Bisignani, che ha concesso un'intervista a tutto campo ad Alberto Maggi per affaritaliani.it. L'ex faccendiere ha definito il forzista come l'unico che ha “un vero e forte rapporto con il premier e con il ministro dell'Economia. D'altronde Daniele Franco è stato uno studente di Brunetta”. “Non vorrei sembrare di parte - ha aggiunto Bisignani - ma la delegazione di Forza Italia al governo è nettamente la migliore”. Secondo il suo parere anche Mariastella Gelmini e Mara Carfagna “stanno assumendo buone posizioni”. Poi il giudizio sui ministri appartenenti alla Lega di Matteo Salvini: “Garavaglia ancora non è pervenuto mentre Giorgetti, colpa anche di un dicastero molto complicato, sta deludendo un po' le aspettative. Mentre ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il ministro più influente del governo presieduto da Mario? È Renato Brunetta. Ne è sicuro Luigi Bisignani, che ha concesso un'intervista a tutto campo ad Alberto Maggi per affaritaliani.it. L'ex faccendiere ha definito ilcome l'unico che ha “un vero e forte rapporto con ile con il ministro dell'Economia. D'altronde Daniele Franco è stato uno studente di Brunetta”. “Non vorrei sembrare di parte - ha aggiunto Bisignani - ma la delegazione di Forza Italia al governo è nettamente la migliore”. Secondo il suo parere anche Mariastella Gelmini e Mara Carfagna “stanno assumendo buone posizioni”. Poi il giudizio sui ministri appartenenti alla Lega di Matteo Salvini: “Garavaglia ancora non è pervenuto mentre Giorgetti, colpa anche di un dicastero molto complicato, sta deludendo un po' le aspettative. Mentre ...

CarloCalenda : Siamo in una fase letargica della politica italiana. Effetto Draghi. Qualche volta polemicuccia da asilo. Ma a febb… - Gilda21953339 : RT @fdragoni: La trama del Pd per fregare #Draghi e mandare al Quirinale #Prodi di @RicoAlessandro - Verdoux11 : RT @fdragoni: La trama del Pd per fregare #Draghi e mandare al Quirinale #Prodi di @RicoAlessandro - infoitinterno : Super Mario al Quirinale? No | ma un Draghi bis… Scrive Rotondi - infoitinterno : Ecco chi sbarrerà la strada a Draghi verso il Quirinale -