Draghi accelera sul green pass | “Vogliamo lanciarlo già a metà maggio”

(Di mercoledì 5 maggio 2021) L’Italia di Mariocorre più veloce dell’Europa, alla quale d’altronde ha giurato fedeltà assoluta da tempo. Mentre il ministro Roberto Speranza continua con la politica delle restrizioni sempre e comunque, con gli italiani chiusi in casa come unica forma concepibile di contrasto alla pandemia, ecco così l’zione dell’esecutivo sul fronte del, ilaporto sanitario che permetterà di riavvicinarsi a una forma di normalità soltanto dopo aver effettuato le vaccinazioni. E che dalle nostre parti potrebbe fare capolino presto, già a. Come rivelato dal Corriere della Sera, infatti, il presidente Mariosembra deciso a imprimere una rapida svolta all’adozione del famigerato. Nonostante i ...

Mariopresenzia la conferenza stampa al termine del vertice ministeriale del G20 esul via libera agli spostamenti tra turisti: "Grazie al pass - osserva - saranno in grado di ......Così il presidente del Consiglio durante la conferenza stampa convocata a conclusione del G20 con i ministri del Turismo. "A partire dalla seconda metà di ...