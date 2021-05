Dopo gli applausi del Pd, al rapper arriva lo sfottò di Gene Gnocchi: «Fatti il partito “Abbi Fedez”» (Di mercoledì 5 maggio 2021) «A Fedez suggerirei un partito che si chiama “Abbi Fedez“». L’ironica sollecitazione al rapper con mire politiche arriva dal comico Gene Gnocchi. Uno sfottò, il suo, ma solo fino a un certo punto. Del resto, Beppe Grillo era (è) un suo collega. Ciò nonostante ha fondato un movimento che oggi è maggioranza relativa in Parlamento. E allora perché un comico sì e un rapper no? Da qui l’invito a rompere gli indugi e a tuffarsi in politica con un partito tutto suo. Il resto si vedrà, benché Gnocchi non manchi di avvertire «che la volatilità del popolo italiano è abbastanza conclamata». Ma l’ottimismo su “Abbi Fedez” resiste: «Gli sto facendo un ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 maggio 2021) «Asuggerirei unche si chiama ““». L’ironica sollecitazione alcon mire politichedal comico. Uno, il suo, ma solo fino a un certo punto. Del resto, Beppe Grillo era (è) un suo collega. Ciò nonostante ha fondato un movimento che oggi è maggioranza relativa in Parlamento. E allora perché un comico sì e unno? Da qui l’invito a rompere gli indugi e a tuffarsi in politica con untutto suo. Il resto si vedrà, benchénon manchi di avvertire «che la volatilità del popolo italiano è abbastanza conclamata». Ma l’ottimismo su “” resiste: «Gli sto facendo un ...

enpaonlus : Recuperato dai volontari ENPA di Roma parrocchetto ferito dopo un impatto con una parete vetrata della Stazione Tib… - Tg1Rai : Il coraggio del re dei torroncini. In #Sicilia l'imprenditore #Condorelli si rifiuta di pagare il pizzo. Dopo minac… - regionetoscana : Riapertura in grande stile per gli #Uffizi. Dopo i giorni di chiusura a causa dell'emergenza sanitaria, il museo fi… - PetraSugarFox : RT @guyfawkes2_0: Salgoin treno per andare al lavoro, noto una donna che sale (35-40) con doppia mascherina ffp2, visiera e guanti, mi sie… - llauuuu__ : RT @__LittleSun: La clip di Sangio risale a dopo il guanto della Pettinelli, ergo Venerdì. I vestiti sono anche gli stessi dei confessional… -