Dopo 29 anni Milano in final four di Eurolega (Di mercoledì 5 maggio 2021) Milano fa la storia e prenota un posto nella final four di Eurolega. La rocambolesca serie contro il Bayern Monaco guidato da Trinchieri si risolve a favore dell'Olimpia, che al Forum fa sua la 'bella'... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021)fa la storia e prenota un posto nelladi. La rocambolesca serie contro il Bayern Monaco guidato da Trinchieri si risolve a favore dell'Olimpia, che al Forum fa sua la 'bella'...

