“Don’t panic” | il ritorno di Tedua con 7 freestyle che anticipano il nuovo album

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Da oggi mercoledì 5 maggio, sarà disponibile in digitale “” di, che anticipa l’attesissimodell’artista. “” contiene 7in cui, nell’arco di meno 2 minuti ciascuno,dimostra di essere ancora il punto di riferimento e il massimo esponente della drill italiana. Questo genere, nato a Chicago agli inizi degli anni ’10 e caratterizzato da testi crudi e basi trap, giunge pochi anni dopo anche in Italia, nello specifico in Liguria (da cui il nome “Drilliguria”), prendendo forma in un dialogo tra la tradizione della scuola cantautorale genovese e il disagio della vita di periferia portato da oltreoceano. Nella produzione musicale di, il risultato di questo ...