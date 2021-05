Donnarumma-Milan | si pensa ad un contratto-ponte di due anni La Juve ancora latita

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Dopo il confronto con gli ultras dello scorso weekend (confronto piuttosto acceso), sembra che la questione del rinnovo dicon ilsi avvii ad una soluzione. Lo scrive la Gazzetta. Ilnon si muove dall’offerta di otto milioni netti, il portiere ne vorrebbe 10. Ma all’orizzonte non ci sono altre offerte imperdibili. Soprattutto, lanon si è mossa. Dunque si va verso l’accordo con i rossoneri per undi due. “Ilmette sul piatto 8 milioni, bonus compresi, e la posizione del club in questo momento è neutrale: ilha offerto quello che poteva e sul resto della storia non ha opinioni. Gigio ha in testa uno stipendio da 10 milioni, soprattutto se arriva da un ...

TuttoMercatoWeb : TMW - Milan, Antonio Donnarumma nel mirino della Juventus Under 23 - Gazzetta_it : #Calhanoglu nervoso: l’effetto #Donnarumma congela anche lui. E la Juve osserva... - Gazzetta_it : #Donnarumma agli ultrà: “Voglio restare”. I tifosi: “Potresti essere il Totti del #Milan” - TUTTOJUVE_COM : La Scala (vicepresidene Associazione Piccoli Azionisti Milan): 'Donnarumma? L'offerta della Juve prevede commission… - BombeDiVlad : ??? #Milan, resta valida l'opzione rinnovo biennale ? Questo tipo di prolungamento agirebbe da exit strategy #LBDV… -

Ultime Notizie dalla rete : Donnarumma Milan

...10 milioni di euro a stagione a Gianluigifino a giugno 2026. Le ultime indiscrezioni di mercato confermerebbero la volontà della società bianconera di ingaggiare il portiere del. I ...Commenta per primo Dopo lo stop alle trattative resta l'incertezza per un finale tutto da scrivere sul futuro di Gigio. Da settimane ilmette sul piatto 8 milioni, bonus compresi , e la posizione del club in questo momento è neutrale: ilha offerto quello che poteva e sul resto della storia non ...Calciomercato Milan: in casa rossonera continua a esserci un grosso punto interrogativo sulla situazione rinnovi.La società bianconera starebbe valutando l'investimento sul giocatore albanese, che va in scadenza di contratto con il Napoli a giugno 2021 ...