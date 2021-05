Donnarumma alla Juve | gli ultras Milan sotto casa del giocatore

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Non è bastato il faccia a faccia aello. A quanto pare glidelsi sono presentatidi Gianluigiper un altro incontro per un ulteriore chiarimento sulle intenzioni del portiere che non ha ancora firmato il rinnovo con i rossoneri e che viene dato in odore dintus. Tutto questo mentre la società starebbe pensando ad una soluzione per non cederlo a zero: un contratto ddurata di due anni. L'articolo proviene da Nuova Società.