Donald Trump riammesso su Facebook? La decisione del comitato

(Di mercoledì 5 maggio 2021)continua a far parlare di se e non si da per vinto. Rimosso da, oggi il Tycoon ha ricevuto il verdetto del. Mentre il suo successore… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

L'ex presidente statunitensenon sarà riammesso sulle piattaforme social di Facebook. Lo ha deciso il Facebook Oversight Board, il comitato indipendente di supervisione creato dal social network nel 2018 per valutare ...Comitato indipendente. Il comitato di supervisione di Facebook ha deciso di confermare il bando didalla piattaforma. Il 'Facebook oversight board' è un gruppo esterno di esperti indipendenti voluto dal fondatore Mark Zuckerberg per riesaminare le scelte più radicali rispetto alla ...Il Comitato indipendente di vigilanza sul social: le regole per l'ex Presidente devono essere quelle applicate a tutti. Facebook ha sei mesi di tempo per trovare una soluzione.L'ex presidente resta fuori dalla piattaforma, ma Facebook dovrà tornare su quanto deciso entro sei mesi: da non escludere il suo ritorno sul social.