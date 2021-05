Docu-video di Croce Rossa e Land Rover sulla risposta alle emergenze (Di mercoledì 5 maggio 2021) La Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e Land Rover presentano il primo di una serie di Documentari che dimostrano come i Team locali rappresentino il futuro per una migliore risposta alle emergenze. I quattro episodi della serie “On the Ground: Humanitarians in Action”, la prima del suo genere, catturano, attraverso l’utilizzo delle videocamere GoPro, il lavoro dei volontari della Croce Rossa e degli operatori dei Team locali, impegnati nel prestare aiuto alle comunità vulnerabili del mondo, in un anno di sfide immani. tvi/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 maggio 2021) La Federazione Internazionale dellae della Mezzalunapresentano il primo di una serie dimentari che dimostrano come i Team locali rappresentino il futuro per una migliore. I quattro episodi della serie “On the Ground: Humanitarians in Action”, la prima del suo genere, catturano, attraverso l’utilizzo dellecamere GoPro, il lavoro dei volontari dellae degli operatori dei Team locali, impegnati nel prestare aiutocomunità vulnerabili del mondo, in un anno di sfide immani. tvi/mrv/red su Il Corriere della Città.

Italpress : Docu-video di Croce Rossa e Land Rover sulla risposta alle emergenze - CorriereCitta : Docu-video di Croce Rossa e Land Rover sulla risposta alle emergenze - Yoongifragolino : RT @moonchild_mari: Assurdo dover dire ogni tot mesi/settimane sempre le stesse cose. Foto/video non autorizzati non dovrebbero circolare i… - _oonigiri : RT @moonchild_mari: Assurdo dover dire ogni tot mesi/settimane sempre le stesse cose. Foto/video non autorizzati non dovrebbero circolare i… - zazoomblog : Docu - video di Croce Rossa e Land Rover sulla risposta alle emergenze - #video #Croce #Rossa #Rover #sulla -

Ultime Notizie dalla rete : Docu video Docu - video di Croce Rossa e Land Rover sulla risposta alle emergenze La Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (IFRC) e Land Rover presentano il primo di una serie di documentari che dimostrano come i Team locali rappresentino il futuro ...

VatiVision. Una riflessione sulla fragilità mentale E' il percorso che la piattaforma di video on - demand VatiVision propone in un momento storico in ... Distribuito da Istituto Luce " partner di VatiVision " "La seconda ombra" è un docu - film ...

Docu-video di Croce Rossa e Land Rover sulla risposta alle emergenze La Sicilia Docu-video di Croce Rossa e Land Rover sulla risposta alle emergenze La Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e Land Rover presentano il primo di una serie di documentari che dimostrano come i Team locali rappresentino il futuro per una ...

Salute mentale: VatiVision, sulla piattaforma di video on-demand 3 film che parlano di disagio psichico Tre titoli per una riflessione sulla fragilità mentale, tre film che raccontano il superamento del modello di manicomio lombrosiano grazie alla legge Basaglia alla fine del secolo scorso. È il percors ...

La Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (IFRC) e Land Rover presentano il primo di una serie di documentari che dimostrano come i Team locali rappresentino il futuro ...E' il percorso che la piattaforma dion - demand VatiVision propone in un momento storico in ... Distribuito da Istituto Luce " partner di VatiVision " "La seconda ombra" è un- film ...La Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e Land Rover presentano il primo di una serie di documentari che dimostrano come i Team locali rappresentino il futuro per una ...Tre titoli per una riflessione sulla fragilità mentale, tre film che raccontano il superamento del modello di manicomio lombrosiano grazie alla legge Basaglia alla fine del secolo scorso. È il percors ...