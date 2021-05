Dl Covid, no aula Senato a coprifuoco alle 24, Fi - Lega astenuti (Di mercoledì 5 maggio 2021) L'aula del Senato ha bocciato l'emendamento di Fratelli d'Italia al decreto Covid in cui si chiedeva che il coprifuoco venisse esteso alle 24 in zona gialla e bianca. I sì sono stati 29, i no 108, 104 ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 maggio 2021) L'delha bocciato l'emendamento di Fratelli d'Italia al decretoin cui si chiedeva che ilvenisse esteso24 in zona gialla e bianca. I sì sono stati 29, i no 108, 104 ...

