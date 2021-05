Disneyland: sotto accusa il bacio del Principe a Biancaneve (Di mercoledì 5 maggio 2021) Non c’è pace nemmeno per le favole a lieto fine: anche il bacio tra il Principe e Biancaneve è nel mirino di una cultura impazzita. Il caso tragicomico. Negli ultimi anni se ne vedono di opinioni sempre più stravaganti, che però passo dopo passo riescono persino ad imporsi come una presunta realtà. Dice un famoso L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 5 maggio 2021) Non c’è pace nemmeno per le favole a lieto fine: anche iltra ilè nel mirino di una cultura impazzita. Il caso tragicomico. Negli ultimi anni se ne vedono di opinioni sempre più stravaganti, che però passo dopo passo riescono persino ad imporsi come una presunta realtà. Dice un famoso L'articolo proviene da La Luce di Maria.

TonusAldo : RT @LegaSalvini: MATTEO SALVINI E IL 'BACIO NON CONSENSUALE' DI BIANCANEVE: 'LA CENSURA AL RIDICOLO', DISNEYLAND SOTTO ACCUSA - xarratt : RT @LegaSalvini: MATTEO SALVINI E IL 'BACIO NON CONSENSUALE' DI BIANCANEVE: 'LA CENSURA AL RIDICOLO', DISNEYLAND SOTTO ACCUSA - menteacuta : RT @opificioprugna: #Disneyland sotto accusa perché il bacio a #Biancaneve non è consensuale. #Grillo:'Ma come, una donna che vive con 7 uo… - radiodeejay : 'Il bacio del vero amore“, si legge nell’articolo che ha messo sotto accusa il principe 'viene dato a Biancaneve se… - AlessioColzani : ?? #SALVINI E IL 'BACIO NON CONSENSUALE' DI BIANCANEVE: «LA CENSURA AL RIDICOLO», #DISNEYLAND SOTTO ACCUSA «Di cens… -